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05 Temmuz 2017 12:10

Yeni Ruh Sağlığı Hastanesinde son rötuşlar

Yeni Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde iç düzenleme çalışmalarına başlandı.

Yeni Ruh Sağlığı Hastanesinde son rötuşlar

05 Temmuz 2017 12:10


Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr. Süleyman Sırrı Kılıç, inşaatı tamamlanarak önümüzdeki aylarda hizmete girmesi planlanan 200 yataklı Yeni Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde incelemelerde bulundu ve yapım süreci ile iç düzenleme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Poliklinik ve servis katlarında incelemelerde bulunan Kılıç, hastane inşaatının geçici kabul aşamasına geldiğini, geçici kabulü müteakip eski hastanenin bu yeni binaya taşınacağını, eski hastanede zor fiziki şartlarda sunulmakta olan sağlık hizmetinin kalite ve standartlara uygun modern bir mekânda verilecek olmasının hasta ve yakınlarının memnuniyeti ile bakanlığın sağlıkta dönüşüm politikalarına katkı sağlayacağına inandığını söyledi.


Prof. Dr. S.Sırrı Kılıç, yeni hastane binası ve açık alanlarında, servislerde, bekleme, dinlenme ve hobi alanlarında ruh sağlığı ve hastalıkları konseptine uygun bilimsel nitelikte dizayn çalışmalarının yapıldığını bildirdi ve tefrişatın bu doğrultuda ivedilikle tamamlanacağını belirtti.


Söz konusu çalışmalar ile geçici kabul sürecinin normal seyrinde gitmesi halinde en geç Eylül ayı gibi hizmete girmesi planlanan yeni hastanede; bölgede olmayan Çocuk Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezinin (ÇAMATEM) faaliyete geçeceği müjdesini de veren Kılıç, merkezde 18 yaş altı tedavi gören hastaların refakatçileri ile birlikte kalabileceği özel alanların ihdas edileceğini açıkladı.


Genel Sekreter Kılıç, 2008 yılında ihalesi yapılan ve firma kaynaklı problemler nedeniyle tamamlanması geciken yeni Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde sona gelinmiş olmasının ve açılışı ile şehre ve bölgeye nitelikli ruh sağlığı hizmeti sunacak bir tesise kavuşmanın sevincinin ve mutluluğunun yaşandığını sözlerine ekledi.




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