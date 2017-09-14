YEPAŞ e-arşiv sistemine geçti

Ş.(YEPAŞ) müşteri memnuniyeti çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek e-arşiv sistemine geçti.

Ş. e-arşiv sistemine kayıtlı olmayan vergi mükellefi müşterileri ile vergi mükellefi olmayan müşterileri için bir yenilik yaptı. Elektronik ortamda oluşturulan faturanın yine müşterinin talebi doğrultusunda elektronik yollarla veya faturanın çıktısının alınarak iletilmesini sağlayan bir e-dönüşüm platformu olarak adlandırılan sistemi hayata geçirdi.

YEPAŞ, Türkiye genelinde sanayi kuruluşlarından, mesken tüketimi yapan bireysel müşterilerine kadar geniş bir müşteri yelpazesine elektrik tedarik hizmeti vermektedir. Son kaynak elektrik tedarikçisi görevine sahip olan YEPAŞ diğer taraftan serbest tüketici müşterilerine elektrik tedariki kapsamında her türlü pazarlama, satış, müşteri hizmetleri (abonelik-faturalama-tahsilat) faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir.

E-arşiv dönemi başlıyor

YEPAŞ Müşteri ve Saha Operasyonları Koordinatörü Fahrettin Tunç, ‘’Müşteri memnuniyetini en üst seviyelere çıkarmak için çalışıyoruz ve bu doğrultuda birçok yeniliği sistemimize dahil ediyoruz. Yenilikçi uygulamalar ile hizmet verdiğimiz müşterilerimizin hayatına bir yenisini daha ekleyerek e-arşiv uygulamasına geçtik. Müşterilerimizin e-arşiv sistemine geçmeleri için YEPAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezlerine gelmeleri veya web sitesi üzerinden bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Bunun sonrasında e-mail adreslerine e-fatura gönderimi sağlanacaktır” dedi.

Tunç, bu sistemi 01 Eylül 2017 tarihinden itibaren YEPAŞ’ın uygulamaya aldığını müşterilerinin talebi doğrultusunda faturalarını kağıt israfı olmadan e-mail adreslerine göndererek çevreye da aynı zamanda duyarlı olmaya davet etti.