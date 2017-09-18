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18 Eylül 2017 16:53

YEPAŞ, Samsunspor taraftarıyla ayak dartı etkinliğinde buluştu

Samsunspor futbolcuları ve yöneticileri, ayak dartı etkinliğinde bir araya geldi.

YEPAŞ, Samsunspor taraftarıyla ayak dartı etkinliğinde buluştu

18 Eylül 2017 16:53


Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş. (YEPAŞ) tarafından organize edilen etkinlik, Samsun Cumhuriyet Meydanı’nda saat 14.00 -17.00 arasında düzenlendi. Ligdeki zorlu mücadelesini sürdüren Samsunspor’un takım oyuncuları, taraftarları ile bir araya gelerek moral depoladı.


Samsunspor’da sezon başlangıcından beri gündeme gelen heyecan verici gelişmeler, sponsorların da katkılarıyla daha güçlü bir hal alıyor. Hayata geçirdiği “Destek Taraftar Kampanyası” ile bu sürece katkı veren YEPAŞ, bir yandan takıma maddi destek sağlamak için çalışırken aynı zamanda Samsunspor ile taraftarlarını bir araya getiren etkinliklere de imza atıyor. Bu etkinliklerin ilk ayağını ise ayak dartı adı verilen oyunla başladı. 17 Eylül Pazar günü saat 14.00’te gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar eğlence dolu dakikalar geçirdi. YEPAŞ bu etkinlik ile birlikte futbolseverleri takımlarının oyuncuları ile bir araya getirirken, kampanyanın bilinirliğini artırarak destek yaratmayı da amaçlıyor.


YEPAŞ Satış ve Pazarlama Koordinatörü Arif Akşam, ‘YEPAŞ Taraftar Paketi Kampanyası’ ile birlikte Samsunspor’u destekleyen milyonların heyecanına ortak olmayı amaçladıklarını dile getirerek, bu tarz destek etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.


Samsunspor Taraftar Paketi Kampanyası’na katılım sağlamak için YEPAŞ’ın 444 55 23 Çağrı Merkezi numarasını hemen arayabilir, ya da size en yakın YEPAŞ Müşteri Hizmetleri Merkezimize gelerek başvuru yapabilirsiniz.


YEPAŞ, Türkiye genelinde sanayi kuruluşlarından, mesken tüketimi yapan bireysel müşterilerine kadar geniş bir müşteri yelpazesine elektrik tedarik hizmeti vermektedir. Son kaynak elektrik tedarikçisi görevine sahip olan YEPAŞ diğer taraftan serbest tüketici müşterilerine elektrik tedariki kapsamında her türlü pazarlama, satış, müşteri hizmetleri (abonelik-faturalama-tahsilat) faaliyetlerini de gerçekleştirmektedir.




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