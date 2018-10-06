İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yerde yatarken bulunan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun’da sokakta yerde yüz üstü yatarken bulunan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Samsun'da sokakta yerde yüz üstü yatarken bulunan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde Belediyeevleri Kavşağı'nda bugün akşam üstü meydana geldi. Edinilen bilgiye, 80 yaşındaki Mustafa Oyuntaş yerde yüzüstü yatarken fark edildi. Olay polise ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaşlı adamın öldüğü ortaya çıktı. Yaşlı adamın ölümü şüpheli bulundu ve kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.