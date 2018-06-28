Yerinde dönüşüme örnek proje

Haziran ayının ilk haftasında temeli atılan Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezinde incelemelerde bulunan Başkan Erdoğan Tok, “Samsun’un yeni yaşam merkezi olacak olan inşaatı yılsonuna yetiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Unkapanı’nın cazibesini artıracak

Unkapanı Mahallesi’nde eski binanın yıkılarak yeni ihtiyaçlara cevap verecek modern bir yapının inşa edildiğini söyleyen Başkan Erdoğan Tok, “Burada 250 araçlık otopark, cadde dükkanları, hanımlar yaşam merkezi, Türk hamamı, fitness salonu, spor salonu, nişan salonu, toplantı salonu, derslikler ve düğün salonu gibi birçok alanda hizmet verecek çok fonksiyonlu ve modern bir binayı Samsunlu hemşehrilerimizle buluşturacağız. Bu dev projeyi vatandaşlarımızla yılsonunda buluşturmak için söz verdik. Bunun içinden en başından beri inşaat sürecini yakından takip ediyorum. Hiçbir aksaklığa mahal vermeden binamızın tamamlanması için incelemelerimiz sürecek” diye konuştu.