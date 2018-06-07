Yeşilden gelen güzellik sergisi

Tahtaköprü Ortaokulu öğretmenlerinden Neslihan Ala tarafından ilçe TEMA Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Yeşilden Gelen Güzellik" Tahtaköprü amatör fotoğraf sergisi açıldığı Çamlık Parkı’nda büyük beğeni topladı. Sergi hakkında bilgi veren TEMA Vakfı İlçe Temsilcisi Selahattin Şen, serginin amacının gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için toplumsal hassasiyetin artırılmasına katkı sağlaması olduğunu vurguladı.

Yeşil bir çevre oluşturmaya dikkat çekmeyi hedeflediğini belirten öğretmen Neslihan Ala, sergiye gösterilen ilgiden dolayı mutluluğunu dile getirdi. Sergiyi gezenler ise gördükleri fotoğraflardan etkilendiklerini ifade ettiler.