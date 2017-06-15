Yeşilyurt’tan çalışanlarına iftar

Her yıl ISO 500 sanayi kuruluşu sıralamasında Türkiye’nin ilk 150 firması arasında yer alma başarısını gösteren Yeşilyurt Group, tüm sektörlerdeki çalışanlarına ve yöneticilerine özel bir otelde iftar yemeği verdi.

İftar sonrasında kısa bir konuşma yapan Yeşilyurt Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Yeşilyurt, "Nice Ramazanlara kavuşmanızı temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz 11 ayın sultanı ve incisi, insan saadetini yakmak isteyen ateşin söndürücüsü olan Ramazan ayının ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin mana ve ehemmiyetini idrak edecek, hakiki mana ve anlamda değerlendirip, istifade etmeyi Allah cümlemize nasip etsin. Daha sonrasında kutlayacağımız Ramazan Bayramı’nı yurdumuza, tüm İslam alemine, barışa, saadet ve mutluluklar getirmesini Allah’tan dileyerek sizleri selamlıyorum" dedi.

İftar programına Yeşilyurt Group Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Yeşilyurt, diğer yönetim kurulu üyeleri ve davetliler de katıldı.