YGS’de Samsun 1’incisi Final’den

’si ve Türkiye 42.’si oldu.

2017 LYS sonuçları açıklandı. Samsun’dan da bazı öğrenciler ülke genelinde derece yaptı. Final Okulları’nda okuyan Çiçek Nur Bakır MF-3 puan türünde Samsun 1.’si ve Türkiye 42.’si oldu.

Alınan başarının ardından açıklamalarda bulunan Final Okulları Kolej ve Fen Lisesi Müdürü Doğan Kaya, “YGS ve TEOG başarılarından sonra yine büyük bir başarıya imza attık. MF-3 puan türünde Samsun 1’si. ve Türkiye 42.’si olan Çiçek Nur Bakır’ı başarısından dolayı kutluyorum. Bu sene ilk binde 26 derece elde eden 7 öğrencimizi de ayrıca kutluyorum. Bu başarıyı yıllardır süren programlı ve bilinçli çalışmalarla ve fedakar öğretmen kadrosuyla birlikte başardık. Aileleriyle birlikte eğitim hayatı boyunca öğrencilerle ilgilenen öğretmenlere teşekkür ediyorum” dedi.