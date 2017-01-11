Yıkım sırasında ev çökünce iş makinesi devrildi

Samsun’da ev yıkımı için 1 kata çıkan iş makinesi binanın çökmesi sonucu devrilirken, operatör kazayı yara almadan atlattı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Ömürerevleri Cami önündeki bir apartmanın yıkımı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, operatör Sinan D.’nin(26) kullandığı iş makinesi yıkım sırasında birinci katın üzerine çıktı. Bu sırada alt katın aniden çökmesi sonucu devrilen iş makinesinin operatörü kazayı yara almadan atlattı. Kazada iş makinesinde maddi hasar oluştu.