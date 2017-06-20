Yıkım yapılırken yandaki evin tavanı çöktü

Olay, Kavakpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Sokak’ta iki katlı binada iş makinesi ile yıkım çalışması yapılırken yanlışlıkla bitişikteki Fatma Kaynak’a ait tek katlı binanın tavanına zarar verildi. İş makinesinin darbesiyle tavanın göçtüğü odada kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Ev sahibi Fatma Kaynak, "Verilmiş sadakamız varmış" dedi.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri ve zabıtalarca zarar ziyan tespit tutanağı düzenlendi. Ev sahibinden özür dileyen iş makinesi operatörü, en kısa zamanda evde oluşan zararı gidereceğini söyledi. Belediye zabıta ekipleri de çevre güvenliği almadan çalışma yaptığı gerekçesiyle iş makinesinin çalışmasını durdurdu.