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28 Aralık 2016 17:10

Yılbaşı hindisinin fiyatı çeyrek altını solladı

Yılbaşı hindisinin fiyatı çeyrek altını solladı

28 Aralık 2016 17:10

Özellikle yılbaşında tüketilen hindinin fiyatı çeyrek altını solladı.
Yılbaşı sofralarının baş yiyeceklerinden bir tanesi olan hindi satışları Samsun’da başladı. Tavuk etine göre az kolesterollü olan ve yılbaşı sofralarında tüketilen hindi, fiyatıyla da el yakıyor. Ağırlıkları 5 ile 10 kilo arasında değişen köy hindisinin büyüklerinin fiyatı 280 liraya kadar çıkabiliyor. 10 kiloluk köy hindisinin fiyatı 222 lira olan çeyrek altından daha pahalı.

Hindiye ilgi yok
Hindiye olan ilginin her sene biraz daha azaldığını ifade eden satıcı Yasin Taşkın, “Bu sene insanlar genelde köy hindisine rağbet gösteriyor. İnsanlar artık çiftlik hindisini tercih etmiyor. Geçen sene yılbaşında 150 hindi sattık. Daha önceki senelerde 300 hindi sattığımızda oldu. Seneler geçtikçe hindi satışları düşüyor. Köy hindisinin kilo fiyatı 28 liradan satılıyor. Hindilerin ağırlığı 5 kilo ile 10 kilo arasında değişiyor. Çiftlik hindisinin kilosu ise 15 liradan satılıyor. Bu sene satışlar biraz azaldı. İnsanların alım gücü düşük olduğu için fiyat biraz yüksek kaçabiliyor. İnsanlar hindiyi yılbaşı yiyeceği olarak benimsemişler. Yılbaşı haricinde de hindi tüketilebilir” dedi.
Vatandaşlar, yılbaşında özellikle hindiyi bütün halinde fırına verip, içini garnitürle doldurup yapmayı tercih ediyorlar.



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