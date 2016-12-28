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28 Aralık 2016 11:27

Yılbaşı için ağaç kesenlere 10 yıl hapis cezası

Yılbaşı için ağaç kesenlere 10 yıl hapis cezası

28 Aralık 2016 11:27

Samsun Orman İşletme Müdürü Celal Kanbur, ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceğini söyledi.
Samsun Orman İşletme Müdürlüğü görevine yeni gelen Celal Kanbur, ormandan genç ağaç kesenlerin ağır hapis cezası kapsamında yargılanacağını belirterek uyarılarda bulundu. Yaklaşan yılbaşı nedeniyle ormanlık alanlardan kanunlara aykırı fidan teminini önlemek amacıyla bir takım tedbirler aldıklarını ifade eden Celal Kanbur, “İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, ‘yılbaşı ağacı’ temini amacıyla kaçak kesim yapılmaması için orman sahalarında devriye gezerek, denetimlerini artırdı. Yılbaşı kutlamaları için kaçak kesilen ağaçların özellikle genç fidanlar olması nedeniyle ormanlara zararı oldukça büyüktür. Orman Genel Müdürlüğü, orman ve ağaç sevgisini artırmak, yılbaşı çamı olarak kullanılan çam, göknar, ladin gibi ağaçların usulsüz bir şekilde ormanlardan temininin önüne geçmek için her yıl olduğu gibi bu yılda ‘Ağaç Kesme Fidan Dik’ sloganlı kampanyasını sürdürmektedir. Fidan dikmek isteyen vatandaşların, Orman İşletme Müdürlüklerinden ya da fidanlık müdürlüklerinden talep etmeleri halinde kendilerine uygun fidan temini gerçekleştirilecektir” dedi.

“Usulsüz ağaç kesenlere 10 yıla kadar hapis”
Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabileceğinin altını çizen Kanbur, “Devlet ormanlarında, yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak, yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini veya dallarını kesmek, koparmak veya ağaçlardan yalamuk, pedavra çıkarmak orman kanunu gereği yasaklanmıştır. Bu maddelere aykırı olarak eylem yapanlar 3 aydan 5 yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusu fidan olması halinde ise verilecek ceza bir kat artırılır. Ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilecektir. Vatandaşlarımız kaçak kesim yapmamalı ve yapanları ise orman işletme müdürlüklerine bildirmelidir. Geleceğimizin teminatı olan ormanlarımıza yönelebilecek her türlü usulsüzlüğü ve tahribatı önlemek üzere 24 saat esasına göre çalışmaktayız. Bu amaçla oluşturulan koruma ekiplerimiz ve Alo 177 ihbar hattımız sürekli faaliyet vermektedir. Bilinçlendirme çalışmaları ve önlemler sayesinde usulsüz ağaç kesiminin ve tahribatın son yıllarda azaldığını görmek bizleri memnun ediyor. Yaklaşan yeni yılın ülkemize, milletimize huzur getirmesini, kardeşliğimizi pekiştirmesini diliyor, tüm halkımızın yeni yılını tebrik ediyoruz” diye konuştu.
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yılbaşına kadar denetimlerini sıklaştırarak usulsüz ağaç kesimini ölmemeye çalışacak.



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