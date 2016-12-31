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31 Aralık 2016 14:52

Yılbaşı öncesi 34 şişe kaçak içkiyle yakalandı

Yılbaşı öncesi 34 şişe kaçak içkiyle yakalandı

31 Aralık 2016 14:52

Samsun’da yılbaşı öncesi denetim yapan polis, bir otomobilin içinde 34 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı önceki denetimlerini artırarak Samsun il merkezinde 20 ayrı iş yerinde denetim yaptı. Yapılan denetimde herhangi bir bir suç unsuruna rastlanmadı.
KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun-Ordu karayolu üzerinde yaptıkları denetimde ise arama yaptıkları bir otomobilde gümrük kaçağı 34 şişe içki ile geçirdi. Olayla ilgili S.T.(58) gözaltına alındı. İfadesi alınan S.T., savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.



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