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23 Aralık 2017 09:33

Yılda 14 bin adet üretilerek doğaya salınıyor

Nesli tükenme tehlikesinde olan tavuksu kuşlar arasında bulunan sülün, Samsun’da her yıl binlerce adet üretilerek doğaya salınıyor.

Yılda 14 bin adet üretilerek doğaya salınıyor

23 Aralık 2017 09:33


Samsun’un karakteristik kuşlarından olan sülün üretimi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünün iki ayrı tesisi bulunuyor. Müdürlüğe ait istasyonlarda 2017 yılında 14 bin adet sülün üretimi yapıldı.


Yapılan üretim hakkında açıklama yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Samsun Şube Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, "2017 yılında yaklaşık olarak 17 bin adet sülün üretilmiş olup bu sülünler Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki kıyı şeritte bulunan Rize, Giresun, Çorum, Kocaeli ve Sinop illerine gönderilmiştir. Sülünlerden 5 bin adedi ise Samsun’da salınmıştır. 2018 yılında da 14 bin adet sülün üretmeyi planlıyoruz. Bu ürettiğimiz sülünleri de yaşam alanlarına bırakacağız. Üreme işlemleri nasıl oluyor diye soracak olursanız, bu istasyonlarımızda civciv makinelerimiz bulunmakta. Yumurtalar civciv makinelerine bırakılıyor ve civcivler çıkarıldıktan 1 hafta sonra kuvözlerde barındırılıyor. Daha sonra yaşlarına göre bu yerlerde bakımları yapılıyor. Yaklaşık 2 ay sonra da yaşam alanlarına gönderiliyor" dedi.




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