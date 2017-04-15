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15 Nisan 2017 10:10

Yılda bin 400 doğum yaptırdı, yılın hekimi seçildi

Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesinde çalışan Kadın Doğum Uzmanı Dr.

Yılda bin 400 doğum yaptırdı, yılın hekimi seçildi

15 Nisan 2017 10:10

Ayşe Zehra Özdemir bin 400 doğum yaptırdı. Yılın hekimi seçilen Özdemir, ödülünü Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın elinden aldı.


İlk görev yeri Vezirköprü ilçesi olan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Zehra Özdemir(32), 2 yıldır Vezirköprü Devlet Hastanesinde çalışıyor. Hastanedeki tek Kadın Doğum Uzmanı olan Özdemir, bir yılda bin 400 doğum yaptırdı. Poliklinik hizmeti dışında gece acil vakalara da müdahale eden fedakar Doktor Özdemir’in en büyük özelliği ise yaptırdığı doğumlarda sezaryen oranının düşük olması. İki yıldır doğum ekibiyle başarılı bir hizmet sunan doktor Özdemir, Samsun’da yılın hekimi seçildi. Ödülünü ile Ankara’da düzenlenen programda Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın elinden aldı. Sadece kendi değil ekibiyle birlikte bu başarıyı sağladıklarını belirten Özdemir, kazandıkları ödülün ise kendilerini daha fazla motive ettiğini belirtti.



Sezaryen oranı çok düşük


Çalışmaları hakkında bilgi veren 32 yaşındaki Kadın Doğum Uzmanı Dr. Ayşe Zehra Özdemir, "2 yıldır bu hastanedeyim. İlk çalışma yerim. Burası doğum sayısı oldukça yüksek olan bir ilçe. Hastane olarak da oldukça tecrübeli bir personel grubuna sahip. 2 yıldır yoğun bir tempoda çalışarak halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Poliklinik dışında gece acil hastalar için de gelip müdahalemizi yapıyoruz. Onun için iki yıl oldukça yoğun geçti. Geçen yıl doğum sayımız bin 400. Bunun içerisinde sezaryen oranı çok düşük. Hastanede çalışanlarımızdan çok memnunum. Ameliyathane, servis, doğum hanedeki çalışanlarımız çok tecrübeli. Hastane yönetimi de bizim çalışmalarımıza yardımcı olabilecek her şeyi sağladılar. Tabii ki arkadaşlarımız olmasa bu kadar hastaya bakmak veya doğumlarını yaptırmak imkansız. Tek başına olmak yine de yorucu ama bir şekilde üstesinden geliyoruz. Yılın hekimi seçilmek, bu şekilde ödüllendirilmek motivasyon bakımından güçlü bir hale getirebiliyor. Sonuçta o ödül için yapmadık ama güzel oldu. Bizi yetiştiren hocalarımız bile mutlu olmuştur. Hastanemiz açısından güzel oldu" dedi.




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