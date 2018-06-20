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20 Haziran 2018 09:25

Yılmaz: "24 Haziran’da tüm engeller kalkacak"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye’nin tüm ayak bağlarından kurtulması gerektiğini belirterek, "24 Haziran’da inşallah tüm engeller kalkacak” dedi.

Yılmaz:

20 Haziran 2018 09:25


AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmalarını Alaçam ilçesinde sürdürdü. Yakakent’te seçim çalışmalarına başlayan Yusuf Ziya Yılmaz, daha sonra Alaçam ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Karlık, Sarılık ve Yenice Mahallelerinde bulunan kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla selamlaşan Yılmaz, 24 Haziran seçimlerinde destek istedi. Ziyaretlerde konuşma yapan Yılmaz, Türkiye’nin artık ayak bağı olan tüm yükleri kenara atması gerektiğini söyledi.



AK Parti mücadele ediyor


"Ekonominin batması, terörün can yakması, faizin dövizin fırlaması, iç karışıklık çıkması gibi planları olanlarla yıllardır AK Parti mücadele ediyor" diyen Yılmaz, "Bu mücadeleyi halkımızın verdiği büyük güçle yapıyoruz. Hizmet sevdasına gönlünü koymuş bir lider ve kadrolar ülkenin bekası için var gücüyle çalışıyor. Türkiye çok zor süreçler geçirdi. Dimdik ayakta gücüne güç katarak ilerliyor. Bu istikrar, güven, doğru adımlarla oldu" diye konuştu.



“Tüm engeller kalkacak”


Yılmaz şunları söyledi:


“Kendi yol haritamızı, kaderimizi biz belirlemeliyiz buna hiç bir ülke karışmamalı. Allah’a şükürler olsun ki, Türkiye şuan bu seviyeye geldi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonunu yapıyorsak, Kandil’e giriyorsak, Münbiç’ten teröristleri gönderiyorsak, dünyanın birçok yerinde biz varsak bu bizim gücümüzü göstermektedir. Bunlar kolay olmadı. Terörü Türkiye’nin gündeminden çıkartmak, daha güçlü ekonomiye sahip olmak, işsizliği bitirmek, tarımı güçlendirmek, ihracatı artırmak, dünya teknolojisini ülkemize kazandırmak, milli yerli üretimi, refah düzeyimizi daha artırmak için 24 Haziran’da inşallah tüm engeller kalkacak."


Programa Alaçam Belediye Başkanı Hadi Uyar, İlçe Başkanı Selahattin Alkan, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk ve teşkilat üyeleri katıldı.




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