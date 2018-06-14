Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, vatandaşla bir araya gelerek AK Parti için destek istedi. Türkiye’nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Yusuf Ziya Yılmaz, yoğun bir şekilde sürdürdüğü çalışmalarında birlik ve beraberliğin üst seviyede olması halinde Türkiye’nin güçlenerek büyüyeceğini ifade etti. Yılmaz, güne Ladik’ten başlayıp İlkadım’da devam ettiklerini belirterek, "Samsunumuzun her yerinde güzel insanlarımızla birlikte olarak partimize destek istemeye devam ediyoruz. AK Parti iktidarı döneminde yapılan çalışmalardan ‘ben bir fayda göremedim’ diyen kesinlikle olamaz. Toplumun dertlerine derman olmak için yola çıkmış olan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğin de kurulan AK Partimiz geleceğe güvenle bakan nesillerin oluşması için büyük çaba harcıyor. Rabb’im bizlerin yüzünü hiçbir zaman kara çıkartmadı. Çünkü bu millet kimin neleri yapabileceğini biliyor. O yüzden tercihini partimizden yana kullanıyor. İnşallah 24 Haziran günü de öyle olacak ve 25 Haziran’dan sonra daha güzel bir Türkiye’ye uyanacağız" dedi.