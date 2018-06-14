Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 19:10

Yılmaz: "25 Haziran’dan sonra daha güzel bir Türkiye’ye uyanacağız"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Ramazan ayının son gününde Ladik ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından İlkadım ilçesine gelerek İstiklal Caddesi üzerinde bulunan esnafların ve vatandaşların bayramını tebrik etti.

Yılmaz:

14 Haziran 2018 19:10


Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, vatandaşla bir araya gelerek AK Parti için destek istedi. Türkiye’nin büyük bir aile olduğunu vurgulayan Yusuf Ziya Yılmaz, yoğun bir şekilde sürdürdüğü çalışmalarında birlik ve beraberliğin üst seviyede olması halinde Türkiye’nin güçlenerek büyüyeceğini ifade etti. Yılmaz, güne Ladik’ten başlayıp İlkadım’da devam ettiklerini belirterek, "Samsunumuzun her yerinde güzel insanlarımızla birlikte olarak partimize destek istemeye devam ediyoruz. AK Parti iktidarı döneminde yapılan çalışmalardan ‘ben bir fayda göremedim’ diyen kesinlikle olamaz. Toplumun dertlerine derman olmak için yola çıkmış olan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğin de kurulan AK Partimiz geleceğe güvenle bakan nesillerin oluşması için büyük çaba harcıyor. Rabb’im bizlerin yüzünü hiçbir zaman kara çıkartmadı. Çünkü bu millet kimin neleri yapabileceğini biliyor. O yüzden tercihini partimizden yana kullanıyor. İnşallah 24 Haziran günü de öyle olacak ve 25 Haziran’dan sonra daha güzel bir Türkiye’ye uyanacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç