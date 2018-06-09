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09 Haziran 2018 12:19

Yılmaz: “AK Parti iktidarıyla birlikte ülkeye huzur geldi”

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye’ye huzur geldiğini söyledi.

Yılmaz: “AK Parti iktidarıyla birlikte ülkeye huzur geldi”

09 Haziran 2018 12:19


AK Parti Samsun İl Başkanlığının hazırladığı programlar kapsamında ziyaretlerini sürdüren Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Atakum ilçesinde bulunan Alparslan Bulvarı esnafıyla selamlaşarak sorunlarını dinledi. Türkiye’nin AK Parti hükümetiyle birlikte rahat nefes aldığını vurgulayan Yılmaz, “Bundan 20 yıl öncesini anımsadığımızda bambaşka bir ülkede yaşadığımızı görmemiz mümkün. AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye’ye huzur geldi. Ülkemiz ekonomik ve sosyolojik anlamda köklü değişiklikler gördü. Bu dönüşümün mimarı olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ne kadar teşekkür etsek azdır. İşte bu değişim ve dönüşümün devam etmesi için yeni bir seçim yapılacak ve her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın arkasında olacağız. 24 Haziran’ın ardından ertesi günün sabahına daha güçlü bir Türkiye’ye uyanmak için desteklerinize talibiz” dedi.




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