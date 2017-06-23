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23 Haziran 2017 09:45

Yılmaz: “Allah birliğimizi bozmak isteyen hainleri kahretsin"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bitlis’in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yılmaz: “Allah birliğimizi bozmak isteyen hainleri kahretsin

23 Haziran 2017 09:45


Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Bitlis’in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe’nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Başkan Yılmaz, şehidin Samsun’un Vezirköprü ilçesine bağlı Karabük Mahallesi’nde bulunan ailesini ziyaret ederek, ailenin acısını paylaştı. Şehit babasının elini tutarak, teselli etti.


Başkan Yılmaz, "Şehidimizin ailesine taziyelerimizi ilettik. Rabbim sabrı cemil ihsan eylesin. Allah birliğimizi bozmak isteyen hainleri kahretsin" dedi.




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