Yılmaz: “Amacımız, vatandaşların gönüllerine dokunmak ve girmek”

Milletvekili adayı Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmalarını öğleden önce Çarşamba’da öğleden sonra da Bafra ilçesinde sürdürdü. Çarşamba’da güllerle karşılanıp güllerle uğurlanan Yılmaz, gittiği Bafra ilçesinde de büyük bir sevgi ile karşılaştı. Esnaf, sivil toplum kuruluşları ziyaretleri ve halk buluşmaları gerçekleştiren Yılmaz, AK Parti çalışmaları hakkında bilgi verdi, talep ve önerileri dinledi. Gün boyu süren programların ardından Bafra Belediyesi tarafından Çetinkaya Mahallesi’nde yapılan halk iftarına katıldı.

İftar programında birlik ve beraberlik mesajları vererek konuşmasına başlayan Yılmaz, "Her zaman söylüyorum herkesin evinde bir tas çorbası, bir dilim ekmeği vardır. Ama sizler evde çocuklarınızla iftarınızı açmak yerine burada komşularınızla birlikte iftarınızı açmayı tercih ettiniz Allah razı olsun Ramazan’ın güzelliğini bizlere yaşattınız. Allah bizlere hep böyle güzel günler göstersin 24 Haziran seçimlerine bütün bu hazırlıklarımızı yaparken, 24 Haziran’da oy kullanma konusunda ihmalleri olanlar olursa uyarın, oylarını kullansın, bizim birliğe, kuvvete, güce ve geleceğe yönelik olan bu kalkınma mücadelemizde istikrara ihtiyacımız var, yani AK Parti iktidarının güçlü bir şekilde tekrar iktidara gelmesi ve ülkemizi geleceğe taşımasına gerçekten su gibi ihtiyacımız var" diye konuştu.

Sohbet havasında geçen program sonrasında Kirazlık Mahallesi’nde teravih namazı kılındı. Daha sonrası vatandaşlarla çay eşliğinde koyu sohbetler yapıldı. Sahur saatine kadar süren programda açıklamalarda bulunan Yılmaz, AK Parti’nin bir gönül, sevda ve hizmet davası olduğunu söyledi. 16 yılda yapılan hizmetlerin Türkiye’ye çağ atlattığını ifade eden Yılmaz, bu zamana kadar yapılamayanların yapıldığını, hiçbir zaman gerçekleştirilemeyecek bir şeyin sözünü halka vermediklerini kaydetti. AK Parti’nin ülkeye kattıklarının saymakla bitmeyeceğini ama ne yapılırsa yapılsın gönüllere dokunmayan bir hizmetin karşılığının olmayacağını vurgulayan Yılmaz, "Biz birçok hizmetle övünüyoruz ama asıl övündüğümüz nokta ise vatandaşlarımızın gönlünde yer almak. Siyaset bir yana vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmak, gönüllerine girmek bizim en büyük hedefimiz, zaten gerisi gelir. Halkımızla aile gibi olduk, bizim başarımızın sırrı büyük ölçüde budur. Her şeyimiz şeffaf ve doğru. Yalandan uzak durduk, doğrudan ayrılmadık” şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili adayı Yusuf Ziya Yılmaz’ın Bafra programında en anlamlı ziyaret ise şehit kabri oldu. Yılmaz, geçen yıl şehit olan Uzman Onbaşı Şahan Sezer’ın kabrini ziyaret ederek dualar edildi. "Ülke olarak, millet olarak şehitlerimize minnet borçluyuz" diyen Yılmaz, "Vatan için canını veren kahraman evlatlarımızdan sadece biri Bafralı şehidimiz Şahan Sezer. Mezarı başında dualarla andık. Allah bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizden razı olsun" dedi. Ziyaretlere Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz ve parti üyeleri eşlik etti.