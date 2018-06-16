Yılmaz, Çarşambalı hemşerilerinden destek istedi

Ramazan Bayramında bayramlaşma programlarının yanında yaşlıları ziyaret etmeyi de ihmal etmeyen AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, ziyaret ettiği Mehmet Vuraloğlu ve Zeki Özdemir’in dualarını aldı. Çarşambalı hemşehrilerinin de bayramlarını kutlayan Yılmaz, 24 Haziran seçimleri için destek istedi.

Bayramlaşma programları sırasında Samsun’un sevilen simalarından birisi olan Mehmet Amca’nın yokluğunu hisseden AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, bir kaza sonucu ayağının kırıldığını öğrenince kendisini ziyaret ederek hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de bayramını tebrik etti. Ziyaretten dolayı duygu dolu anlar yaşayan Mehmet Amca’nın hayır duasını alan Yılmaz, “Bizim ülkemiz böyle vatan sevdalısı insanların sayesinde ayaktadır. Mehmet amca gece gündüz demeden her zaman yanımızda olan, bizi sık sık ziyaret eden, yaşına rağmen enerji dolu bir büyüğümüzdür. Her zaman bizleri görmek için gelen Mehmet Amca’ya bu sefer biz ziyarete geldik. Keşke böyle bir kaza yaşamasaydı da yine bizlerle olsaydı. Çünkü onun bizlerin yanında olması hem ona iyi geliyor hem de bize güç veriyor” diyerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Yılmaz daha sonra Dikbıyık’ta yaşayan 90 yaşındaki Zeki Özdemir’i de ziyaret ederek bir süre sohbet ettikten sonra Çarşambalılar Derneği’nde gerçekleştirilen bayramlaşma programında konuştu. Konuşmasında hemşehricilik derneklerinin şehirlerin gelişiminde büyük önem taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, “Çarşambalı bir hemşehriniz olarak yaptığım çalışmalarla her zaman sizlere layık olmaya çalışıyorum. Bildiğiniz üzere belediye başkanlığı görevinden istifa ederek milletvekili aday adayı oldum. Milletvekili olmak için çıktığımız bu yolda siz değerli hemşehrilerimin partime teveccüh göstermenizi rica ediyorum. Partimizin yaptığı çalışmalar ortada. Ben bu çalışmaların üstüne daha da fazlasını katmak için mesai harcayacağım. Samsun’umuzu, Çarşamba’mızı, Bafra’mızı, Vezirköprü’müzü kısacası 17 ilçemizi daha güzel bir hale getirmek için çaba göstereceğim. Bunun için bana ver partime yetki vermenizi istiyorum” diye konuştu.

Gün boyu gerçekleştirdiği programlarda Yusuf Ziya Yılmaz’a Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti Samsun İl Yöneticileri Ali Comart ve Erkan Malkoç eşlik etti.