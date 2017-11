Yılmaz: “Cumhurbaşkanımız, beton yol çalışmalarımızı takdir etti”

Muhtarlarla sohbet eden talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yılmaz, muhtarlık makamının önemine ve değer kavramına değindi. Tüm muhtarlarla büyük bir uyum ve istişare içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Yılmaz, mahallelerin gözünün kulağının muhtarlar olduğunu, onlar sayesinde çalışmaların daha verimli ilerlediğini söyledi.

Mahallelerde muhtarların bir aile bireyi gibi görev yaptığını anlatan Yılmaz, “İnsanlar evde oğluna, gelinine, eşine söyleyemediğini gelir muhtara söyler, dertleşir. İşinin gücünün, sorunlarının takibini muhtar aracılığıyla yapar. Muhtarda halk adına gerekli takibi gerçekleştirir, en verimli şekilde çalışır. Muhtarlık makamı ayrı bir yerdir. En ufak bir ihmal halkın isteklerinin, işlerinin geri kalması anlamına gelir. Muhtarlarımız bu bilinç ve özveri ile çalışıyorlar, hepsine canı gönülden teşekkür ediyorum. Kapımız onlara her zaman açık” dedi.

“Var gücümüzle elimizden gelen her şeyi yapıyoruz”

Bazı muhtarların mahalle çalışmalarını ‘Seçime kadar yaptırdık, sonra işler kalır’ gibi bir düşünceye kapılmamalarını isteyen Yılmaz, “Hiçbir zaman endişelenmeyin. AK Parti iktidarında bu düşüncelere asla yer yok. Bizler seçim olmasa da, olmasa da var gücümüzle her an çalışıyoruz. Halka hizmet için varız. Büyük bir sorumluluk ve özveri ile bir program dahilinde çalışmalar yürütülüyor. Endişe ve tereddüt içinize düşmesin. Sorunlarınız bizim sorunumuz. Allah ağzımızın tadımı bozmasın. Ben eksiklikleri gidermek ve insanımızın hayatını iyileştirmek adına yapılacak ne varsa yapmak için bu makamdayım. Ama bilin ki, eksiklikleri gidermek için Allah şahit, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biliyorsunuz, köylerde başlattığımız yatırım hamlesi var. Bu doğrultuda var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beton yol çalışmalarını takdir etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la aralarında geçen diyaloğu muhtarlara anlattı. Köylerde yürütülen beton yol çalışmasının Türkiye’de örnek gösterildiğinin altını çizen Yılmaz, “Köylerin Büyükşehir Belediyemize bağlanmasının ardından Cumhurbaşkanımıza mahcup olmamak ve köylerdeki geri kalmışlığı gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yolları ağırlıklı beton yapıyoruz. Beton yolu Cumhurbaşkanımıza da anlattım. O da bize ‘Ben bunu yıllardır belediye başkanı arkadaşlarımıza söylüyorum, Karadeniz de asfalt olmaz diye. Güzel bir iş başlatmış ve başarmışsınız’ dedi. Beton yollar ile amacımız evladiyelik yollar inşa etmek” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, çeşitli konuların görüşülmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.