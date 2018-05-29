Yılmaz: “Cumhurbaşkanımızın önünde duvar gibi duracağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifasının ardından seçim çalışmalarına başlayan AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Atakum ilçesinde gerçekleştirdiği programlarda 24 Haziran genel seçimlerinin ülkenin geleceği için önemli bir seçim olduğunu belirterek, “Her zaman cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olan Samsunlu hemşehrilerimizden bir ricamız var. Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmayın. Bizleri yalnız bırakmayın. Önümüzdeki seçimler ülkemizin geleceği için çok önemli bir dönüm noktası olacak. 24 Haziran’da başkan seçeceğimiz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önünü kesmek için ayak oyunları oynayan, ülkenin gelişimini geriletmeye çalışan bir takım unsurlar var. Bizler AK Parti’nin neferleri olarak cumhurbaşkanımızın önünü kesmeye çalışanların karşısında duvar gibi duracağız. 25 Haziran sabahı güneş bir başka doğacak. Kararlı adımlarla ilerleyen, bürokratik engellerin en aza indiği bir Türkiye’ye uyanacağız. Tabi bunların olması için vatandaşımızın desteği çok önemli. Cumhurbaşkanımızın her zaman yanında olan Samsunlu analarımızdan, ağabeylerimizden, ablalarımızdan, kardeşlerimizden bir ricamız var. Sadece sizin oyunuza değil, eşinizin dostunuzun oyuna da talibiz. Belki gelip onlarla görüşme fırsatı bulamayız. Bizim bu dileklerimizi onlara iletin. Güzel bir Türkiye için siz de bizlere destek olun” diye konuştu.

Milletvekili Adayı Yılmaz, Atakum ilçesinde gerçekleştirdiği programlar kapsamında Karayolları 7. Bölge Müdürü Kenan Keskin, YEDAŞ Genel Müdür Vekili Akın Şahin ve iki kurumun çalışanlarını ziyaret etti. Daha sonra Ali Gaffar Okkan Bulvarı esnafını gezerek destek isteyen Yılmaz, Bizim Artvin Derneğini de ziyaret ettikten sonra Atakum Belediyesi Geleneksel Mahalle İftarı kapsamında Büyük Oyumca Mahallesi sakinleriyle birlikte orucunu açtı. Teravih öncesi Büyük Oyumca’da vatandaşlarla buluşan Yılmaz teravih sonrası da Yeni Mahalle’deki cami cemaatiyle ile gecenin ilerleyen saatlerine kadar sohbet etti.