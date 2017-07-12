Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 18:43

Yılmaz: “Güzel hizmetlere imza atmak için çalışacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “İnşallah Valimizle birlikte şehrimiz için daha güzel hizmetlere birlikte imza atmak için gece-gündüz çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz: “Güzel hizmetlere imza atmak için çalışacağız”

12 Temmuz 2017 18:43


Samsun Valisi Osman Kaymak geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a iadeyi ziyarette bulundu. Valiler Kararnamesi ile Samsun Valiliği’ne atanan Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı girişinde Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve belediye bürokratları tarafından karşılanan Vali Osman Kaymak, karşılamanın ardından Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet ile birlikte Başkanlık makamına geçti. Makam ziyareti öncesinde Başkan Yılmaz Vali Kaymak’a bina girişinde yer alan eski Samsun fotoğrafını göstermeyi de ihmal etmedi.


Vali Kaymak’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz ve Vali Kaymak çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Özellikle yaklaşan olimpiyatlar öncesinde yürütülen çalışmalar ve diğer projelerin değerlendirilmesinin de yapıldığı görüşmede konuşan Başkan Yılmaz, "Sayın Valimizin ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah Valimizle birlikte şehrimiz için daha güzel hizmetlere birlikte imza atmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Kendisini bugün burada ağırlamaktan büyük onur duydum. Belediye ekibimizle birlikte kendisine belediyemiz çalışmaları hakkında bilgi sunma imkânı da bulduk. Tekrar ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:48
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:52
  • İkindi :16:52
  • Akşam :20:16
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!