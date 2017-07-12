Yılmaz: “Güzel hizmetlere imza atmak için çalışacağız”

Samsun Valisi Osman Kaymak geçtiğimiz günlerde kendisini ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a iadeyi ziyarette bulundu. Valiler Kararnamesi ile Samsun Valiliği’ne atanan Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı girişinde Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve belediye bürokratları tarafından karşılanan Vali Osman Kaymak, karşılamanın ardından Başkan Yılmaz ve beraberindeki heyet ile birlikte Başkanlık makamına geçti. Makam ziyareti öncesinde Başkan Yılmaz Vali Kaymak’a bina girişinde yer alan eski Samsun fotoğrafını göstermeyi de ihmal etmedi.

Vali Kaymak’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yılmaz ve Vali Kaymak çeşitli konularda görüş alışverişinde bulundu. Özellikle yaklaşan olimpiyatlar öncesinde yürütülen çalışmalar ve diğer projelerin değerlendirilmesinin de yapıldığı görüşmede konuşan Başkan Yılmaz, "Sayın Valimizin ziyareti bizleri ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah Valimizle birlikte şehrimiz için daha güzel hizmetlere birlikte imza atmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Kendisini bugün burada ağırlamaktan büyük onur duydum. Belediye ekibimizle birlikte kendisine belediyemiz çalışmaları hakkında bilgi sunma imkânı da bulduk. Tekrar ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.