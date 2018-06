Yılmaz: “Halkımızın güvenini boşa çıkartmadık, çıkartmayacağız”

Uyumak yok, vatandaşlarımızla kucaklaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmalarını Bafra ilçesinde sürdürdü. Yoğun çalışma programına devam eden Yusuf Ziya Yılmaz, Bafralılarla buluştu. Esnaf ve vatandaş ziyaretleriyle sabah saatlerinde programına başlayan Yılmaz, halkla sohbet etti, talep ve önerilerini dinledi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, Bafra Bengülüler ve Genç İşadamları Derneğini ziyaret etti. Gün boyu birçok programa katılan Yılmaz, iftarı Mevlana Mahallesi sakinleriyle yaptı. Teravih namazının ardından Sürmeli Mahallesi’nde çay sohbeti gerçekleştirdi.

“Halkımızın güvenini boşa çıkartmayacağız”

Ziyaretlerinde açıklamalarda bulunan Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, 16 yıllardır halkıyla sevinen, halkıyla üzülen, halkıyla dertleşen AK Parti’nin büyük bir aile olduğunu söyledi. Türkiye’nin daha büyük hedeflere koşması için halkın büyük desteğine yeniden ihtiyaçları olduğunu ifade eden Yılmaz, "Kapı kapı dolaşıp halkımızla kucaklaşıyoruz. Onları dinleyip, eksiklerimizi, doğrularımızı, yanlışlarımızı yerinde dinliyoruz. AK Parti çalışmalarını anlatıp, bize verilen vekaletin nasıl yerinde kullanıldığını halkımızla paylaşıyoruz. Halkımızın güvenini boşa çıkartmadık, çıkartmayacağız. Uyumaksızın durmaksızın yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizim yorulduk, deme gibi bir şansımız yok. Zaten bunun için göreve talip olmadık. Her zaman, her an daha çok çalışacağız. Buna mecburuz. Halkımızın bize duyduğu güveni hiç bir zaman boşa çıkartmamamız gerekli” diye konuştu.

Yılmaz, sahur vaktine kadar programlarını sürdürdü.