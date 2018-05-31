Yılmaz: "Hemşehrilerimin Ankara’daki sesi olacağım"

Seçim çalışmalarına Alaçam ilçesinde devam eden Yusuf Ziya Yılmaz, ilçede yüzlerce kişiyle görüşerek 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Yılmaz, "Bizim Cumhurbaşkanımıza karşı bir sorumluluğumuz var. Gidilmedik yer sıkılmadık el bırakmayacağız. Allah bana bu şehre 19 yıl hizmet etmeyi nasip etti. Şimdi de ülkemiz için yola çıktık. Şehrimin ve hemşehrilerimin Ankara’da sesi olmak içim, doğduğum topraklara daha fazla katkı sağlayabilmek için çıktığımız bu kutlu yolda en büyük destekçimiz biliyoruz ki yine milletimiz olacak. Sizlerin destekleri ülkemizin geleceğini oluşturacaktır. AK Parti’den, bizden desteklerinizi esirgemeyin" diye konuştu.

Partinin işine dertli insanlardan oluşan bir parti olduğunu belirten Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız bir yerde bir iş tökezliyorsa onunla dertleniyor. Sorunun çözülmesi için uğraşıyor, çözülene kadar takipçisi oluyor. Ülkesine ve milletine bu kadar aşık bir cumhurbaşkanını 24 Haziran seçimlerinde en yüksek oy oranı ile desteklememiz gerekiyor. 24 Haziran’daki seçimler Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan için, partimizin ve davamızın bekası adına, daha güçlü bir devlet için büyük önem taşıyor. 24 Haziran seçimlerinde liderimiz Erdoğan’ın başkan olması için, partimizin mecliste güçlü bir şekilde temsili için var gücümüzle çalışacağız" şeklinde konuştu.

Alaçam’daki programların ardından Çarşambalılar Derneğinin geleneksel iftar programına katılan Yılmaz teravih namazı öncesi ziyaret ettiği Necati Şahin’den hayır duası istedi. Hastanebaşı Mahallesi’nde oturan Necati Şahin’i ve ailesini ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi alan, kendisi ve partisi için dua isteyen AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Şahin ve ailesinin hayır duasını aldı.