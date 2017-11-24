Yılmaz: “Kimse elini taşın altına koymaktan çekinmesin”

Artık daha fazla üretim, ticaret ve ihracat yapmalıyız. Kimse elini taşın altına koymaktan çekinmesin" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunlu iş adamları ile birlikte Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül’ün misafiri olarak ilçede verilen kahvaltıya katıldı. Kahvaltı programında Salıpazarı Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın, Salıpazarı muhtarları ve ilçe esnafı da yer aldı.

Programda özellikle iş adamlarına seslenen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz "Samsun’da her şey var. Turizm potansiyelini geliştirebilmemiz için elimizde tüm imkanlar mevcut. Az olan ne? O da bizim gayretimiz az gayret ediyoruz. Daha fazla çalışıp elimizi daha fazla taşın altına koymamız lazım. Bizden öncekiler böyle yaptı öyle de gidiyor demeyip biz yeni bir şeyler ortaya koyarak farkındalık yaratmalıyız” diye konuştu.

“Samsunlu firmaların yüzde 80’i o fuarda yoktu”

Dün açılan Gıda Fuarı’nda Samsun’da gıda işiyle uğraşan firmaların yer almamasını eleştiren Yılmaz, "Samsun’da gıda işiyle uğraşan firmalarımızın neredeyse yüzde 80’i o fuarda yoktu. Böyle bir şey olmaz. Birileri gelip de bizi kalkındırmayacak. Biz Samsun’umuzu kalkındırmak zorundayız. Bu şehir iktisaden büyümek mecburiyetinde. Büyümezsek Samsun başka şehirlerin gölgesinde gündemi önemsiz şehirler kategorisine düşeriz diye kaygı duyuyorum. Yerel hizmetler, yerel belediyecilik, alt yapı hizmetleri ve devletimizin yaptığı işler işte görüyorsunuz he şey ortada. Salıpazarı ilçemizde yapılan okulları kapalı spor salonlarını bir görseniz. 1980 yılına kadar sadece Samsun’da bir tane kapalı spor salonu vardı. Şimdi ise 17 ilçemizin tamamı spor kompleksleri ile doldu” şeklinde konuştu.

“Daha fazla üretim daha fazla ihracat yapmalıyız”

“Herkes elini taşın altına koymaktan çekinmesin” diyen Yılmaz, son olarak şunları söyledi: "Elimizi taşın altına koyarak, daha fazla risk alarak ülkemizi ve şehrimizi kalkındıracak girişim hamlelerini başlatmamız gerekiyor. Siz işadamlarımızdan, muhtarlarımızdan, esnaflarımızdan özellikle rica ediyorum her yerde bunu konuşun anlatın. Samsun’da bir Lojistik Merkez inşa ediyoruz. 50 milyon euroluk bir yatırım bu. Bütün bunlar şehrin ekonomisini geliştirmek ve büyütmek için. Her anlamda şehrimizi adından söz ettirmek için gayret ediyoruz. Özellikle son 5 yıl içerisinde yapılan spor yatırımları ile Samsun spor anlamında dört dörtlük bir kent konumuna geldi. Tarihi ve kültürel ögeler mi size cazip geliyor; müzelerimiz, tarih kokan ilçelerimiz, mahallerimiz sizi bekliyor. Spor turizmine mi önem veriyorsunuz; golften atıcılığa, bowlingden bisiklete, kanodan yamaç paraşütüne, buz pateninden kayağa kadar doğa sporlarının hemen hemen hepsi bu şehirde var. Bunları başaran bir şehir artık üretim yapmalı. Daha fazla üretim, ticaret ve ihracat yapmalıyız. Şu anda Sağlık Bakanımız Samsunlu. Sporun ardından sağlık açısından da yeni hamleler şehrimiz için düşünülüyor. Düvecik’te 3 bine yakın çalışanı olacak Büyükşehir Hastanesi dediğimiz hastane şehrimize kazandırılacak."

Başkan Yılmaz, kahvaltı sonrası vatandaşlarla selamlaştı esnafla sohbet ederek çay içti.