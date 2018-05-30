Yılmaz: “Laf değil hizmet üreteceğiz”

İlçe merkezindeki iş yerlerinde esnafla buluşan Yılmaz, vatandaşlar ve iş yeri sahipleriyle sohbet etti, görüş ve taleplerini dinledi. Gezide açıklamalarda bulunan Yusuf Ziya Yılmaz, özellikle büyükşehir başkanlığı döneminde 19 Mayıs ilçesine tüm ilçeler gibi büyük hizmetler götürdüklerini, en önemlisi halkla çok iyi kucaklaştıklarını söyledi.

“Laf değil hizmet üreteceğiz”

"AK Parti olarak laf üstüne laf koymanın değil, taş üstüne taş koymanın çabasındayız" diyen Yılmaz, "Şimdi hizmetimizi milletvekili olarak sürdürmek, AK Parti’nin ’İnsanı yaşat ki devlet anlayışın’ siyasetin anlayışını başka bir kulvarda devam etmek için yola çıktık. Ülkenin vatan, bayrak, halk sevdalısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var. Bizler bu güçlü yolculukta en iyi hizmeti yapmak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmete talip olmak için yola çıktık. Laf üretmeyeceğiz, hizmet edeceğiz, proje üreteceğiz. Yaptıklarımızın üzerine daha fazlasını koyacağız. Halkımız şunu çok iyi biliyor, biz laf değil icraat yaparız. Hizmetten başka aklımızda, fikrimizde hiçbir düşünce yok" dedi.

Yılmaz, gün boyu ilçede ziyaretlerini teşkilat üyeleriyle birlikte sürdürdü. İftarını da 19 Mayıs ilçesinde Engiz Mahallesi sakinleri ile açan Yılmaz, teravih namazı sonrası Kuşkaya Mahallesi’ne misafir oldu. Yılmaz, “Hamdolsun 19 Mayıs ilçemize verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin gururuyla, ‘Yaparsa yine Ak Parti yapar’ diyen hemşerilerimizin desteğini aldık” ifadelerini kullandı.