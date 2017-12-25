Yılmaz: “Makine parkı değil üretim merkezi”

Biz makine ikmali üretim merkezine çevirdik” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığı kent için gerekli olan birçok malzemeyi kendisi bünyesinde üreterek belediye bütçesinin yatırımlara dönüşmesini sağlıyor. Makine İkmal Daire Başkanlığına bağlı bulunan birimler Türkiye’ye örnek olacak nitelikte üretimlere imza atıyor. Karla mücadelede kullanılan solüsyon üretiminden, kent mobilyalarına, araç lastik kaplamalarından, mobilya üretimine kadar birçok ihtiyaca cevap veren Makine İkmal Daire Başkanlığında şu günlerde Kurtuluş Yolu için yapılan tarihi dokuya uygun sanatsal çalışmalar ön planda yerini alıyor.

“Makine parkı değil üretim merkezi”

Makine İkmal Daire Başkanlığını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz buranın tam anlamıyla bir üretim merkezi olduğunu belirterek, “Makine ikmal deyince akla belediyenin araçlarının tamirinin ve bakımının yapıldığı ve park edildiği yerler akla geliyor. Ama biz Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu algıyı yıktık. Makine İkmal Daire Başkanlığımızı içinde birçok faaliyet alanı bulunduran bir üretim merkezi haline getirdik. Geçtiğimiz yıldan itibaren karla mücadele için gerekli olan solüsyonu burada üretiyoruz. Belediyede ve belediyeye bağlı tesislerimizde kullandığımız mobilyalarımızı, Kent mobilyalarımızı da burada yapılan son dokunuşlarla kullanıma hazırlıyoruz. Tanıtım tabelaları, reklam çalışmaları, araç giydirmeleri gibi alanlarda da çalışan birimlerimiz var. Yaptığımız tüm bu çalışmalar belediyemizin kasasını rahatlattığı için bütçemizin tamamen yatırımlara harcanmasını sağlıyor” dedi.