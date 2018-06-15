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15 Haziran 2018 19:18

Yılmaz: "O hainler iki cihanda en ağır cezayı alacaklar"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Suruç’ta gerçekleşen hain saldırının büyük acısını yaşadıklarını belirterek, "O katiller hukuk önünde en ağır cezayı alacaklar ama en büyük cezayı Rabb’im iki cihanda verecektir" dedi.

Yılmaz:

15 Haziran 2018 19:18


Bayram namazını Büyük Cami’nde kılan AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, ardından AK Parti İl Başkanlığının bayramlaşma programlarına katıldı. Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde gerçekleşen bayramlaşmalara da eşlik eden Yılmaz, birlik ve beraberlik mesajı verdi, tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Program sonunda açıklama yapan Yılmaz, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız ile aralarında kardeşlerinin de bulunduğu gruba yönelik gerçekleştirilen hain saldırıyı kınadı. 4 kişinin ölümü ve 9 kişinin yaralandığı terör saldırısının insanlık dışı olduğunu ifade eden Yılmaz, hangi kirli emeller olursa olsun demokrasiden, insan haklarından, kardeşlik duygusundan ayrılmayacağını kaydetti.



“En ağır cezayı mutlaka alacaklar”


Hain saldırıyı gerçekleştirenlerin en ağır cezayı alacağını ifade eden Yılmaz, "O katiller hukuk önünde gerekli en ağır cezayı alacaklar ama Rabbim en büyük cezayı hem bu dünyada hem de ahrette verecektir. Buna inanıyoruz, hiç kuşkumuz yok. Biz demokrasiden, hukuktan, insan haklarından ayrılmayacağız. Saldırı, demokrasiye insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Kirli hesapları olan iç huzursuzluğu başlatmak isteyenlerin hain planları var. Acımız çok büyük, içimiz yandı. Ölenlere Allah’tan Rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bir olacağız, diri olacağız hep birlikte kardeş olacağız" diye konuştu.




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