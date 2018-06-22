Yılmaz: “Sandığın kazası yok”

Biz halkımıza güveniyoruz” dedi.

Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmalarını Yabancılar Çarşısı’nda sürdürdü. Büyük bir coşku ve sevgiyle karşılanan milletvekili adayı Yılmaz, esnafla sohbet etti, vatandaşların hal ve hatırını sordu. Açıklamalarda bulunan Yılmaz, yabancılar çarşısının geçmişte toprak zeminde bavul ticareti yapılan bir yerden nasıl büyük bir çarşı haline geldiğini hatırlattı.

“Milletimiz ne istiyorsa onu yaparız”

Yaklaşan 24 Haziran seçimlerinin önemini vurgulan Yusuf Ziya Yılmaz, “İnsanımız her zaman her şeyin en güzeline layık ama daha fazla çalışmamız gerek. Ben esnaf kardeşlerimizin gayreti ve çalışkanlığından çok memnunum. AK Parti siyasetinin tam özü burada. Kurucu Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız diyor ki, ’Benim milletim eğer bir hayat mücadelesi veriyorsa, tırnaklarıyla hayata tutunmak, kalkınmak ve gelişmek mücadelesi veriyorsa, beni daha iyi yönet ve geleceğe taşı, istek ve dileklerimi dikkate al diyorsa, ben benim milletim ne diyorsa onu yaparım” mesajını hatırlattı.

“Sandığın kazası yok”

Türkiye’nin vatanı için, halkı için çabalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye ihtiyacı olduğunu ifade eden Yılmaz, “24 Haziran günü seçim var. Esnaf kardeşlerimiz tırnaklarıyla hayatı kazanan insanlarımız. Giderek zenginleşen bir Türkiye’nin ilmek ilmek örülmesi için, basamaklarının tesis edilmesi için en küçük bir hata yapma şansımız yok. 24 Haziran seçimleri Türkiye’nin bir dönüm noktası. Hayatında bir yere çivi çakmamış siyasetçiler, 16 yıldır Türkiye’yi ilmek ilmek dokuyan AK Parti hükümetini eleştiriyor. Milletimiz onlara gerek cevabı layıkıyla verecektir. Her şeyin bir telafisi var ama sandıkta oyumuzu kullandıktan sonra daha geri dönüş yok. Yani sandığın kazası yok. Bunun için istikrar, güven, gelecek, güçlü Türkiye, hizmet olgularını düşünerek oyumuzu kullanalım. Biz halkımıza güveniyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, daha sonra Site Camisi esnafı olmak üzere ilçe merkezinde halk ziyaretleri yaptı.

Seçim çalışmalarına İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Ay, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Turan Çakır, Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Soğuk, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Rabia Bay Keser ve teşkilat üyeleri katıldı.