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23 Haziran 2018 09:29

Yılmaz: "Sandıkta hiçbir tereddüt yaşamayın"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, seçimlerde tereddüdü olanlara seslenerek, "Oy pusulasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Mecliste AK Parti’ye tereddütsüz mührü basın.

Yılmaz:

23 Haziran 2018 09:29

Bu zamana kadar sizleri hiç mahcup etmedik" dedi.


Yusuf Ziya Yılmaz, seçmenlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye destek çağrısı yaptı. "Güçlü Türkiye için yola devam" vurgusunu yenileyen Yılmaz, "Tereddüdü olanlar varsa söyleyin. İstikrardan, güçlü bir Türkiye’den yana tercihimizi yapalım. Hepimiz geleceğimizden emin olmak istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye’de yaşamak istiyoruz. AK Parti iktidarında Türkiye yeniden inşa edildi. Tecrübesi, başarısı ülkeye kattıkları ortada. Oy pusulasında Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Mecliste AK Parti’ye tereddütsüz mührü basın. Bu zamana kadar sizleri hiç mahcup etmedik. Bundan sonrada etmeyeceğiz” diye konuştu.



“Gün el ele verme günüdür”


İnsanların dertlerini, ihtiyaçlarını çok iyi bilen kadroların AK Parti’de olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Gün el ele verme günüdür. Her zaman başımın üstende yeriniz var. 19 yıllık belediye başkanlığım dönemimde böyle oldu bundan sonrada devam edecek" ifadelerini kullandı.




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