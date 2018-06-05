Yılmaz: “Tekkeköy 24 Haziran için kararını vermiş”

Biz bu muhabbetle halkımıza sarılıyoruz” dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmalarına Tekkeköy ilçesinde devam etti. Her gün bir ilçede sabah saatlerinden sahur vaktine kadar seçim çalışmalarını yürüten Yılmaz, Tekkeköy ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti ilçe Başkanı Hayri Ağırlar ve parti üyelerinin eşlik ettiği Yılmaz, esnafın elini sıktı, görüş ve taleplerini dinledi. AK Parti çalışmaları hakkında da bilgi veren Yılmaz’ın işyerleri ziyareti sırasında renkli görüntüler de yaşandı.

“Kaçma yok sarılacağız”

Ziyaretlerde dikkat çeken anlar ise kucaklaşmalar oldu. Yılmaz, birçok vatandaşla kucaklaşırken, özellikle tamir ve bakım işlerinde çalışan üstleri yağ kir olan esnaflara özellikle sarılması dikkat çekti. Üstleri başları kirli olduğu için sadece tokalaşmak isteyen vatandaşlara sarılan Yılmaz, “Öyle kaçma yok, üstünüz kirlide olsa paslıda olsa alın terinin olduğu yerde kucaklaşılır. Biz hizmet için varız. Varsın olsun üstümüz kirlensin hiç önemli değil” dedi.

“Sevgi bizim sihirli kelimemiz”

AK Parti’de başarısının arkasında birçok neden sayılabileceğini belirten Yılmaz, “En önemlilerinden biri sevgi. Biz bu muhabbetle halkımıza sarılıyoruz. Halkın içinden geliyoruz ve onlarla biriz. Sevgi bizim sihirli kelimemiz. Öyle dilden çıktığı gibi değil, yürekte hissettiğin şekliyle. Biz hep sahada halkımızla bir bütün olduk. 24 Haziran geliyor bu sevgi, bütünlük sandığa da yansıyacak” diye konuştu.

“Ülkemizin geleceği için hayallerimiz var”

Akşam da AK Parti İlçe teşkilatı tarafından verilen iftara katılan Yılmaz, “Büyük hedefleri, büyük hayalleri, büyük idealleri olmayanların geleceği de olmaz. Bizim de ülkemiz için milletimizin geleceği için hayallerimiz var. Bu akşam da ülkemizin geleceği uğrunda koşan AK Partili dava arkadaşlarım ve Tekkeköylü hemşerilerim ile kardeşlik soframız olan iftar sofrasında buluştuk ve şükür ile orucumuzu açtık. Allah birliğimizi dirliğimiz daim eylesin” diye konuştu.

“Gecenin karanlığını sevgi meşaleleri aydınlattı”

İftar sonrası 19 Mayıs Mahallesi’nde vatandaşlarla selamlaşan Yılmaz, teravih namazı için gittiği Kirazlık Mahallesi’nde ise büyük bir kalabalık ve sevgi seli ile karşılandı. Namaz çıkışı meşaleler yakıp kendisini bekleyen kalabalığı görünce şaşıran Milletvekili Adayı Yılmaz, “Selamlayan ellerdeki ahenge şu coşkuya bir bakın. Umudumuzu her daim canlı kılan bu yüzler ve bu uyum. Allah’ım inşallah hiç bitmez. Yaparsa yine AK Parti yapar diyen siz Kirazlık Mahallemizdeki hemşerilerim. Görüyorum ki 24 Haziran için çoktan kararınızı vermişsiniz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.

Program sahura kadar devam etti.