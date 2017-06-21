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21 Haziran 2017 14:48

Yılmaz: “Tüm imkanlarımızla çiftçilerimizin yanındayız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Çarşamba ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası sular altında kalan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Yılmaz: “Tüm imkanlarımızla çiftçilerimizin yanındayız”

21 Haziran 2017 14:48


Çarşamba ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yoğun sağanak yağış sonrası arazileri sular altında kalan çiftçileri yalnız bırakmayan Başkan Yılmaz, bölgeye giderek Samsun Büyükşehir Belediyesinin tüm imkânlarını seferber etti. Başkan Yılmaz, Çaltı ve Karabahçe Mahallelerinde incelemelerde bulundu.


Yağan yağmurla birlikte drenaj kanalının geriye bastığını ve bölgedeki tarım arazilerine zarar verdiğini açıklayan Başkan Yılmaz, "Bütün gücümüzle, tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız ve zararı minimize etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra ne yapabiliriz onları arkadaşlarımızla istişare edeceğiz. Bu konuda Devlet Su İşlerimizin yaptığı bazı projeler de var. Bunların hızlandırılması için bizler de elimizden geleni yapacağız. Allah daha beter afetlerden korusun. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" diye konuştu.


Başkan Yılmaz’ın incelemeleri sırasında Samsun Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Nihat Soğuk da yer aldı.




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