Ülkemiz güzel günlere doğru koşuyor. Önümüzdeki dönem bizi daha güzel günler bekliyor" dedi.

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, seçim çalışmalarını Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde sürdürdü.

24 Haziran seçim çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Yusuf Ziya Yılmaz, sabah saatlerinde Çarşamba ilçesinde halkla kucaklaştı. Orta mahallede Çakmakcılar, Sofu Oğlu-Hüsnü Bey ve Bakırcılar Çarşısı esnafını ziyaret eden Yılmaz, vatandaşlarla sohbet etti, tek tek ellerini sıktı. İlgiyle karşılanan Yılmaz, ziyarette kendisine yöneltilen soruları da cevapladı. Yılmaz, öğleden sonra Ayvacık ilçesinde programlarına devam etti. Ziyaretler sırasında Ayvacık halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Yılmaz’ın programında renkli görüntüler yaşandı. Çarşı pazar halkın içinde dolaşan Yılmaz, araçları durdurup hal hatır sordu, iş yerlerinde oturup sohbetler gerçekleştirdi. Gündüz esnaf ziyaretlerini tamamlayan Yılmaz, iftarını Kazancılı Mahallesi’nde vatandaşlarla birlikte yaptı. Burada halka hitap eden Yılmaz, "Türkiye’nin su gibi istikrara ihtiyacı var. Etrafımız ateş çemberi. Kandile harekat hızlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yıllardır ülkemize acılar yaşatan hainlerin tepelerine biniyor. Tüm bunlar ülkemizin güçlü olmasının bir sonucudur. Ülkemiz güzel günlere doğru koşuyor. Önümüzdeki dönem bizi daha güzel günler bekliyor" diye konuştu.

Ekonomi, savunma sanayi, ihracat ilk hedef

Ekonomi konusunda Türkiye’nin artık sağlam temellere sahip bir ülke olduğunu vurgulayan Yılmaz, 24 Haziran’dan sonra Türkiye’nin ekonomik yükselişini daha hızlı ve güçlü bir şekilde sürdüreceğini söyledi.

Türkiye’nin artık büyük alt yapı, ulaşım, çevre, sağlık projelerini konuşan bir ülkeden olmaktan çıkıp, ekonomi, savunma sanayi, ihracatı konuşan bir ülke haline geleceğini dile getiren Yılmaz, "Artık bu alanlarda büyük projelerin çocuğu tamamlandı. Şimdi odak noktamız biraz daha ekonomik gelişmeler olacak. Savunma sanayi, ihracata yöneleceğiz, üreteceğiz kazanacağız. Gücümüzün büyük bir bölümünü buraya harcayacağız. Çünkü buna mecburuz. Ülkemizin bekası, gelişimi için yaptıklarımıza daha fazlasını ekleyeceğiz. Bunun için ’yola devam’ diyerek halkın karşısındayız" şeklinde konuştu.

Ayvacık Çarşıköy Mahallesi’nde teravih namazının kılınmasının ardından halkla sahur programıyla gün tamamlandı. Çarşamba ve Ayvacık programlarına Ayvacık Belediye Başkanı Mustafa Belur, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Halit Doğan, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Kemalettin Gökçe, İl Başkan Yardımcısı Erkan Malkoç ve teşkilat üyeleri katıldı.