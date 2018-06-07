Yılmaz’a hemşehrilerinden tam destek

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, 24 Haziran seçim çalışmalarını Çarşamba ilçesinde sürdürdü. Her gün bir ilçede program yapan Yılmaz, bu sefer de ‘Vakit Çarşamba Vakti’ dedi. AK Parti Çarşamba ilçe başkanı Halit Doğan ve teşkilat üyelerinin eşlik ettiği Yılmaz, programına esnaf ziyaretiyle başladı. Esnafın elini sıkan görüş ve taleplerini dinleyip onlarla sohbet eden Yılmaz, ilçede ilgiyle karşılandı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Çarşambaya yapılan yatırımlardan da söz eden Yılmaz, özellikle vatandaşların köprü, yol ve su yatırımlarından dolayı teşekkürleri ile karşılaştı.

Onlarca işyerine uğrayan Yılmaz, buralarda birçok vatandaşla uzun ve samimi sohbetlerde gerçekleştirdi. Esnaf bir bayanı ziyaret eden Yılmaz, “Cumhurbaşkanımıza, AK Parti’ye ve sizlere sonuna kadar desteğiz. Ülke yeniden sizinle hayat buldu” sözleriyle karşılaştı.

“Biz halkımızın bu sevgisinin, güveninin karşılığını vermek için çalışıyoruz” diye Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız ne diyor? ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’. Bunu biz gerçekleştireceğiz. Nasıl? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bu cümleler çıkılan yolun önemini, hassasiyetini, büyük vebalini net bir şekilde anlatmaktadır. AK Parti davası millet davasıdır, AK Parti davası vatan, bayrak davasıdır. Halkımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye büyük güven duyuyor. Bu güvenin vebali çok büyük, onun için çok çalışacağız, durmayacağız” diye konuştu.

Yılmaz, Çarşamba tekstil fabrikasını da ziyaret etti. Daha sonra teşkilat üyeleriyle birlikte ilçe programına devam etti.