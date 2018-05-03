Yılmaz’dan uçuş müjdesi

AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Onur Hava Yolları’nın 26 Nisan’da İstanbul Atatürk Havalimanından karşılıklı olarak Samsun-Çarşamba Havalimanına yapılan uçuşlarını iptal etmesi üzerine, seferlerin yeniden başlatılması yönünde Onur Hava Yolları Genel Müdürü Teoman Tosun ile yapmış olduğu görüşmeler nezdinde gerçekleştirdiği girişimler sonuç verdi.

Yılmaz, Onur Hava Yolları’nın Samsun gibi önemli bir şehrin uçuş sorunları ile ilgili kararını iptal etmesi üzerine konuyu yakından takip ederek Atatürk Havalimanına Samsun’dan karşılıklı olarak sadece Türk Hava Yollarının uçuş yaptığını rekabetin daha düzenli sağlanabilmesi ve Samsun halkının bu durumdan faydalanabileceği düşüncesi ile Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici ile konuyu paylaşmasının sonucunda Samsun halkının kazançlı çıktığını söyledi.

Onur Hava Yolları Samsun Bölge Sorumlusu Şükrü Şen ise, “Sayın Yılmaz’ın üstün gayretleri ve kararlı girişimleri sonucu Onur Hava Yollarının 16 Mayıs tarihinde İstanbul’dan Samsun’a karşılıklı olarak uçuşlarını yeniden başlatacak” dedi.