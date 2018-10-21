Yılport Samsunspor - Kastamonuspor 1966 maçının ardından

Lig Beyaz Grup 9. haftasında Yılport Samsunspor'un, sahasında Kastamonuspor 1066'yı 1-0 yendiği maçın ardından iki takımın teknik direktörü de karşılaşmayı değerlendirdi.

Taşkın: “Bu maçtan 6 puan aldığımızı düşünüyorum”

Üst üste 6. galibiyetlerini aldıklarının altını çizen Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Oyuncularımızı galibiyetten dolayı kutluyorum. 1 haftada 3 zor maç oynadık ve hepsini kazandık. Özellikle Bodrumspor ve Kastamonuspor maçlarının 6'şar puan değerinde olduğunu düşünüyorum. Sezona başlarken bu 2 takımda şampiyonluk hedefi koymuştu. İyi bir maç oldu. Erhan çift sarıdan oyundan atıldı. Şampiyonluk yolunda olumlu işler yapıyoruz. 2 hafta üst üste deplasmana gideceğiz. 6'da 6, 7'de 7 veya 8'de 8 yapmak gibi bir hedefimiz yok. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıp, puan ya da puanlar almak istiyoruz” dedi.

Çapanoğlu: “Oyuncularım, seyirciden ve atmosferden etkilendi”

1-0 yenildikleri Samsunspor maçının ardından basın toplantısında konuşan Kastamonuspor 1966 Teknik Direktörü Mustafa Çapanoğlu, “Göze hoş gelen, iyi bir top oynayan oyuncularım vardı. Bu maça kadar hep böyle oynamıştık. Bu maçta inanılmaz bir seyirci desteği vardı. Biz maalesef bu kadar büyük seyirci topluluğunu stada çekemiyoruz. Biz de bu kadar kalabalık bir destek alsak işler farklı olabilirdi. Oyuncularım taraftar baskısı nedeniyle biraz korkak oynadı. Maçın hakkı beraberlik olabilirdi. Önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu.