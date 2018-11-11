Yılport Samsunspor - Keçiörengücü maçının ardından

Yılport Samsunspor sahasında ağırladığı Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından 2 teknik adam maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Sahalarında yenildikleri için üzgün olduğunu dile getiren Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Haftalardır iyi oynayarak kazanan bir takımımız vardı. Takımımıza çok güveniyorduk. Savaş ve Oğuz'un olmaması bizi etkiledi. Yerlerine oynayan oyuncularımız aynı verimlilikte oynamadı. Bu eksikliği ciddi anlamda hissettik. İlk devre rakibimiz bizden daha iyiydi. Devre sonunda yediğimiz gol moralimizi bozdu. 2. golü yedikten sonra oyundan düştük. Çok risk alıp hücumcularla yüklenmeye çalıştık. Maç, aleyhimize çok farklı da bitebilirdi. Maçı çevirecek pozisyonları da yakaladık. En azından beraberliği kurtarabilirdik. Rakibimizi iyi incelemiştik ama olmadı. Haklı bir galibiyet alan rakibimizi tebrik ediyorum” dedi.

Çok önemli bir 3 puan aldıklarını ifade eden Keçiörengücü Teknik Direktörü Hamdi Yılmaz ise, “Maçın tamamında üstün olan taraf bizdik. İyi futbol oynadık. Daha önceki haftalarda puan kaybettiğimiz maçlardaki hataları yapmadık. Puan tablosunda yukarıları çıkmak için şiddetle 3 puana ihtiyacımız vardı. Samsunspor'un 8 maçtır kaybetmediğini biliyorduk. Ona göre önlemlerimizi aldık. Topa daha az sahip olsak da yakaladığımız fırsatları değerlendirdik. Daha farklı bir skorla kazanabilirdik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremediğimiz için farkı açamadık. 3 puan aldıkları için futbolcularımı ve teknik ekibimi kutluyorum” diye konuştu.