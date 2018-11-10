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Yılport Samsunspor 'küfre' savaş açtı

TFF 2.

Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, son zamanlarda futbolda yaşanan çirkin olaylar ve tribünlerden edilen küfürlerin önüne geçmek için sosyal sorumluluk projesi başlattı.


Geçen sezon Lig'e düşen ve bu sezon yeni bir yapılanmaya giderek iyi bir ivme yakalayan Yılport Samsunspor, yeşil sahalardaki başarılı performansını düzenlediği sosyal sorumluluk projeleri ile taçlandırıyor. Kırmızı-beyazlı futbolcular, son zamanlarda Türk futbolunda yaşanan çirkin olayların ve küfrün önüne geçmek için video çekti. Sporseverlerde bir bilinç oluşturmak için hazırlanan videoda futbolcular, "Küfür etme, futbolu kirletme" yazılı dövizlerle uyarılarda bulundu.


Sırasıyla kamera karşısına geçen futbolcular Metin Can Cici, Erhan Kartal, Muhammet Beşir, Berat Boz, Ramazan Çevik, Savaş Yılmaz, Furkan Köse, Ahmet Altın, Enes İslam İlkin, Furkan Yıldırım, İlyas Kubilay Yavuz, Oğuz Gürbulak, İshak Doğan ve Nuri Terliksiz "Küfür etme, futbolu kirletme" dediler.


Samsunspor'un futbolu güzelleştirmek amacıyla çektiği video kamuoyunun beğenisini topladı.

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