Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Türkiye geneli olduğu gibi Samsun’da da düzenlenen "Duman1" adlı operasyonda gümrük kaçağı ı içki ile yakalanıp hakkında yasal işlem başlatılan N.Ç. adlı kadın, yine kaçak içki ile yakalandı. N.Ç.’nin içinde bulunduğu araçta Samsun-Ordu karayolu üzerinde arama yapan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 54 şişe kaçak içki ile geçirdi. Olayla ilgili N.Ç. ile yanında bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İfadesi alınan 4 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.