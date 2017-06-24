Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 22:06

Yine kaçak içki ile yakalandı

Samsun’da önceki gün kaçak içki ile yakalanıp hakkında yasal işlem başlatılan kadın yine kaçak içki ile yakalandı.

Yine kaçak içki ile yakalandı

24 Haziran 2017 22:06


Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün Türkiye geneli olduğu gibi Samsun’da da düzenlenen "Duman1" adlı operasyonda gümrük kaçağı ı içki ile yakalanıp hakkında yasal işlem başlatılan N.Ç. adlı kadın, yine kaçak içki ile yakalandı. N.Ç.’nin içinde bulunduğu araçta Samsun-Ordu karayolu üzerinde arama yapan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 54 şişe kaçak içki ile geçirdi. Olayla ilgili N.Ç. ile yanında bulunan 3 kişi gözaltına alındı. İfadesi alınan 4 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
25
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    25°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    27°C
SAMSUN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:32
  • Güneş :04:55
  • Öğle :12:48
  • İkindi :16:50
  • Akşam :20:20
  • Yatsı :22:22
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!