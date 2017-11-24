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24 Kasım 2017 18:24

Yoğun bakım hemşireleri sertifikalarını aldı

"Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı"na katılan 17 hemşireye sertifikaları verildi.

Yoğun bakım hemşireleri sertifikalarını aldı

24 Kasım 2017 18:24


Toplam 240 saat süren programda hemşirelere 120 saat teorik, 120 saat uygulamalı eğitim verildi. Program Türkiye çapında özel hastane olarak 2. kez Medicana Samsun Hastanesinde uygulandı. Uygulanan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı’na eğitimci olarak 13 hekim ve 8 hemşire katıldı. Teorik ve uygulama eğitimlerinin tamamlandığı program, sertifika töreniyle tamamlandı.


Gerek Medicana Samsun Hastanesi hemşireleri gerekse Medicana Sağlık Grubuna bağlı hastanelerden gelen hemşireler olmak üzere, Samsun içinden ve dışından diğer sağlık kuruluşlarından gelerek programa katılan hemşireler, Hastane Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Remzi Karşı ve Başhekim Opr. Dr. Murat Küsdül’ün elinden sertifikalarını aldılar.


Toplamda 17 hemşirenin sertifikasını aldığı programın 2018 yılının Ocak ayında tekrarlanacak.




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