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04 Ocak 2017 11:15

YÖK Başkanı Samsun’a geliyor

YÖK Başkanı Samsun’a geliyor

04 Ocak 2017 11:15

Yükseköğretim Kurumu (YÖK), tarihinde ilk kez üniversitelerde öğrenci ve akademisyenlere yönelik olarak “YÖK Sağlık Söyleşileri” başlığı altında güncel sağlık konularının ele alınacağı söyleşiler düzenliyor.
Her ay farklı bir bölgedeki üniversitede gerçekleştirilecek olan söyleşilerin ilki 5 Ocak Perşembe günü 13.30’da, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesinde(OMÜ) düzenlenecek. Prof. Dr. Rüstem Aşkın tarafından gerçekleştirilecek olan söyleşide “Sağlıkta şiddet, hekime saygı” konusu ele alınacak.
Söyleşi üniversitenin tüm akademisyen ve öğrencilerine açık olarak gerçekleştirilecek ve söyleşiye YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç ile YÖK üyeleri de katılacak.
Söyleşi sonrasında söyleşiye katılan tüm akademisyen ve öğrencilerin YÖK Başkanı Saraç’a duygu ve düşüncelerini ifade ederek soru sorabilecekleri “soru-cevap” bölümünün gerçekleştirilmesi de planlanıyor.
Söyleşi, 5 Ocak Perşembe saat 13.30’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Mavi Salon’da başlayacak.



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