Yol: “Meme kanseri erken tanı ile tamamen tedavi edilebilir”

Samsun'da vatandaşlara “Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme Etkinlikleri” dolayısıyla bilgilendirici broşürler dağıtılıp, uyarıcı afişler asıldı.

Büyük Anadolu Hastanelerince kurulan stantlarda görevliler tarafından kanserin erken teşhisinde tedavi edilebilir bir hastalık olduğu vurgusu yapıldı. Hastalıkla ilgili olarak daha detaylı bilgi almak isteyenler ise ilgili uzman doktorlara yönlendirildi.

“Meme kanseri erken tanı ile tamamen tedavi edilebilir”

Meme Kanseri hakkında bilgiler veren Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi Onkolojik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, “Meme kanseri kadın kanserlerinin tümünün yüzde 33'ünden ve kanserle ilişkili ölümlerin yüzde 20'sinden sorumludur. Kansere bağlı ölümlerde ise akciğer kanserinden sonra 2'inci sırada gelmektedir. Meme kanseri yaşla birlikte artış gösterdiğinden, 40 yaşından sonra her kadının yılda bir kez düzenli olarak meme muayenesi ve mamografi yaptırması gerekir. Meme kanseri erken tanı ile tamamen tedavi edilebilir. Bu nedenle her ay kendi kendine meme kontrolü erken teşhis açısından hayati önem taşımaktadır. Meme kanseri konusunda yeterli ve doğru bilgiye sahip olmak da tedavide başarı şansını artıran önemli bir faktördür” dedi.