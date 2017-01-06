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06 Ocak 2017 17:43

Yolcu otobüsünde bin 300 paket kaçak sigarayla yakalandı

Yolcu otobüsünde bin 300 paket kaçak sigarayla yakalandı

06 Ocak 2017 17:43

Samsun’da yolcu otobüsünde gümrük kaçağı bin 300 paket sigara ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada valiz içinde bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili otobüste yolcu olarak bulunan R.O.(30) gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan R.O., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren R.O., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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