Yolcu otobüsündeki valizde bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi

Samsun’da bir yolcu otobüsündeki valizin içinde yapılan aramada valiz içinde gümrük kaçağı bin 130 paket sigara ele geçirildi.

Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında Artvin’den Ankara’ya giden bir yolcu otobüsünde yaptıkları aramada bir valizde toplam bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili M.C.D.(47) gözaltına alındı. İfadesi alınan şahıs savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.