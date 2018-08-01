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01 Ağustos 2018 18:09

Yolu trafiğe kapatarak drift yapan 3 kişi gözaltına alındı

Samsun’da konvoy halinde asker uğurlarken yolu trafiğe kapatarak otomobilleriyle drift yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Yolu trafiğe kapatarak drift yapan 3 kişi gözaltına alındı

01 Ağustos 2018 18:09


İlkadım ilçesi Barış Bulvarı’nda önceki akşam asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy halinde giden grup yolu trafiğe kapattı. İki otomobil boş kalan yolda drift yaparken, o esnada arkadan gelen ambulans yolun kapalı olması nedeniyle kavşaktan yan yola girmek zorunda kaldı. Ambulansın siren çalarak geçmesinin ardından drift yapan kişiler yolu trafiğe açtı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyınca sosyal medyada büyük tepki topladı.


Drift yapan 3 kişi hakkında Samsun Valiliği tarafından çalışma başlatılınca otomobil sürücüleri S.K. (23), Ö.Ö. (20) ve M. K.(23) gözaltına alındı. ’Trafiği tehlikeye sokmak’ suçundan gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Öte yandan sürücülere trafik cezası uygulanacağı da belirtildi.




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