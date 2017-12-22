Yunan Kaleci Sifakis’ten iddialı açıklamalar

11 kez Yunanistan Milli Takımı kalesini koruyan ve Yunanistan’ın Avrupa Şampiyonu olduğu kadroda yer alan Samsunsporlu kaleci Michalis Sifakis, kırmızı-beyazlıların Samsun’daki son antrenmanın öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Son 2 maçta kaleyi Furkan Köse’den devralan ve başarılı bir performans sergileyen Sifakis, takımı organize etmekten hoşlandığını ve ligdeki hiçbir takımdan korkmadıklarının altını çizdi.

“Ciddi ve bir arada oynarsak hiçbir maçtan korkmamız gerekiyor”

Kaleyi devraldığı andan beri iyi kurtarışların altına imza atan Sifakis, “Bu ligde her maç zor ve çetin geçiyor. Evimizde oynadığımız Giresunspor maçında da bunu gördük. Ne zaman ciddi ve bir arada oynarsak hiçbir maçtan korkmamız gerekiyor. Bunun için çok çalışıyoruz. Giresunspor maçındaki mücadeleyi her maça yansıtmak istiyoruz. Takımımızın en iyi maçı değildi belki ama taktik olarak en iyi maçlarımızdan biriydi. Maç içerisinde defansı organize etmekten keyif alıyorum. Takımı geriden organize etmek benim yöntemim. Önümde oynayan oyunculara tecrübemi aktarmam gerekiyor. Bu ligde başarılı olmak için birliktelik çok önemli. Sadece önümde oynayan savunma oyuncularıyla bütün olmak değil, takım halinde bütün olabilmek çok önemli” dedi.

Antrenmandan notlar

Kırmızı-beyazlılar, Pazar günü saat 13.00’te İstanbul’da oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarının Samsun ayağını Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı taktik çalışma ile sonlandırdı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmana orta ve şut çalışmasıyla devam eden kırmızı-beyazlılar, maçın son taktik provalarını yaparak antrenmanı sonlandırdı. Antrenman sakatlığı bulunan Ufuk Budak katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Angan, Ahmet Solakel ve Ahmet Cebe takımla beraber çalıştı.

Kırmızı-beyazlıların seyahat programı da belli oldu. Samsunspor Cumartesi günü saat 10.00’da havayolu ile İstanbul’a geçecek. İstanbul’da ter idmanı yapacak kırmızı-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.