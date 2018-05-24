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24 Mayıs 2018 12:38

Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında ByLock kullandığı tespit edilen ve yurt dışına kaçarken yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ zanlısı adliyeye sevk edildi

24 Mayıs 2018 12:38


Samsun’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve firarda olan Yasin K, yurt dışına kaçmak isterken Edirne’de yakalanarak Pazartesi günü Samsun’a getirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan Yasin K.’nin örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edildi.


Polisteki işlemleri tamamlanan Yasin K., bugün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.




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