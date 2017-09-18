Yurt: “Modern ve estetik bir Samsun için destek bekliyoruz”

Hizmetleri vatandaşlarla el ele yapmak istediklerinin altını çizen Genel Sekreter Yardımcısı Yurt, “Çağdaş, modern ve estetik değeri yüksek kentler, her zaman ilgi görmektedir. Dünyanın her yerinde bunu rahatlıkla görmek mümkündür. Turizmi markalaşmış, şehirleriyle ön plana çıkmış ülkelere baktığınızda estetik ile modernliği aynı anda görüyoruz. ‘Marka şehirlerden neden birisi Samsun olmasın’ anlayışından yola çıkarak şehrimizi adeta ilmek ilmek işleyerek yeniliyoruz. Bu çalışmalarımızı ve hizmetlerimizi şehrimizin katma değerinin yükselmesi için gerçekleştiriyoruz. Samsun, hepimizin ortak paydası, evidir. El ele verirsek, daha hızlı ve güzel sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan fikir ve çalışmalarımıza destek bekliyoruz” diye konuştu.

Son zamanlarda aldıkları olumlu tepkilerin arttığına dikkat çeken Mustafa Yurt, bilinçli ve doğru üslup kullanarak eleştiren vatandaşlara da teşekkür etti. Estetikte küçük dokunuşlarla büyük farkındalıklar oluşturma çabası içinde olduklarını dile getiren Yurt, “Kalkanca, Baruthane, Liman, Cedit, Karasamsun ve Kadifekale Mahallelerinin sahile bakan kısımlarındaki meskenleri boyadık. Görüntü kirliliği ortadan kalkıp ortaya cıvıl cıvıl görüntü çıktı. Bunun haricinde köprülü kavşaklar ve viyadükleri 6 renge boyayarak, estetik açıdan panoramik manzaraya kavuşturduk. Ağaçlandırma, yeşillendirme, çiçeklendirme, peyzaj çalışmalarımız ise şehrimizin süsleri oldu. Bunlara devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Mücadeleye devam edeceğiz”

Metruk ve kaçak binaları yıkarak çirkin görüntüleri ortadan kaldırma noktasında mücadeleye devam edeceklerini bildiren Yurt, “Estetik ve modern kent görünümü için yapmamız gereken tüm çalışmaları ve yatırımlarımızı planladığımız takvim çerçevesinde sürdürüyoruz. Lakin kaçak ve metruk yapılarla ilgili yapılacak çok çalışma var. Dış cephe iyileştirme çalışmaları kapsamında da gözün görebileceği mesafedeki çirkin sıvasız binaların sıvanıp boyanması noktasında herkesten yardım talep ediyoruz. Bunları neden yapıyoruz. Çünkü Samsun’un kazanmasını, şehrimizin tüm dünyada tanıtılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.